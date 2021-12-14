Elon Musk’tan Dogecoin açıklaması: Yeniden sahnede

14 Aralık 2021 Salı, 16:47

Tesla CEO'su Elon Musk'tan yepyeni bir Dogecoin açıklaması geldi. Elon Musk, test amaçlı olarak ticarette Dogecoin kabul edeceklerini bildirdi. Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Tesla bazı malları Doge ile satın alınabilir yapacak ve ne olacağını göreceğiz" dedi.

Tesla, kemer tokalarını, araçlarının mini modellerinini, çocuklar için ATV araçlarını ve Cyberwhistle adı verilen araçları Dogecoin ile satacak.

0,15 dolar civarında seyreden Dogecoin, açıklamanın ardından sert yükseliş yaşadı. Doge, yüzde 25'in üzerinde değer kazanarak 0,22 doları test etti.

Musk açıkladı: Bitcoin'den daha uygun

Time dergisinin yılın kişisi olarak seçtiği Musk, Dogecoin’in işlemler için Bitcoin’den daha uygun olduğunu söyledi.

Time Magazine verdiği röportajında Musk, "Bitcoin’in işlem hacmi düşük ve işlem başına maliyeti yüksek. Bir değer deposu için uygun, ancak işlemsel para birimi için iyi bir ikame değil. Dogecoin işlemler için daha uygun" ifadelerini kullandı.

Musk, "Doge biraz enflasyonist ancak zamanla azalıyor" dedi.

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