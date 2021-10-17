Elon Musk’tan Dogecoin yorumu
Başta şaka amaçlı üretilen ancak kripto para Dogecoin’le ilgili Tesla CEO’su Elon Musk’ın çıkışları ile değeri oldukça artan yeni bir yorum geldi.
Dünyanın en zengin kişilerinden olan Musk, kripto para piyasasında çeşitli alt coinlere dair yaptığı yorumlarıyla tanınıyor. Geçtiğimiz aylarda Twitter üzerinden Dogecoin’le ilgili yaptığı yorumlar yüzünden paranın değerinde büyük değişiklikler yaşanmış, Musk bu nedenle çeşitli eleştirilere maruz kalmıştı. Musk, bugün konu ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.
DOGECOİN ÜZERİNDEN HESAPLADILAR
Musk, kendi servetini Dogecoin üzerinden hesaplayan bir Youtubera yanıt verdi. Matt Wallace isimli YouTuber, Elon Musk'ın servetini Dogecoin olarak hesapladı. Wallace, Musk’ın yaklaşık 861 milyar Dogecoin’i (209 milyar dolar) bulunduğunu belirtti. Musk bu twite yanıt olarak, “Umarım bu servet Mars’a yaşamı uzatmak için yeterlidir” yanıtını verdi.
Yorum dizisindeki bazı Dogecoin destekçileri ise bu para biriminin gelecekte Mars'ta resmi para birimi haline gelebileceğini belirtti.
Twitin ardından Dogecoin’de ciddi bir değişim gözlenmedi.
Dogecoin Mayıs'ta 0,06 dolardan 0,74 dolarla zirveye yükselmiş ancak Musk'ın bir televizyon programında bu konuda şaka yapmasının ardından büyük değer kaybetmişti. Dogecoin şu anda yaklaşık 0.26 dolardan işlem görüyor.
-Sözcü
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