Elon Musk'tan F-35 eleştirisi: Pilotların ölmesine neden olacak
ABD'li milyarder Elon Musk, ABD tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarını eleştirerek, "F-35 tasarımı gereksinim düzeyinde bozulmuştu. Çünkü çok fazla kişiye çok fazla şey sunulması gerekiyordu. Bu onu pahalı ve karmaşık her işi yapabilen hiç birinde uzman olamayan hale getirdi" diye konuştu.
Tesla ve Space X'in sahibi Elon Musk, ABD tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarına yönelik eleştirilerde bulundu.
Musk, ABD, NATO, Birleşik Krallık, İtalya, Avustralya, Kanada, Norveç, Danimarka ve Hollanda ortak yapımı F-35 savaş uçağının tasarımının bozuk olduğunu ve pilotların ölümüne neden olacağını savundu.
Musk, "F-35 tasarımı gereksinim düzeyinde bozulmuştu. Çünkü çok fazla kişiye çok fazla şey sunulması gerekiyordu. Bu onu pahalı ve karmaşık her işi yapabilen hiç birinde uzman olamayan hale getirdi. Başarı hiç bir zaman olası olmadı. Zaten insansız hava araçları çağında insanlı savaş uçakları artık demode. Sadece pilotların ölmesine neden olacak" dedi.
Etiketler: #ABD #elon musk
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'un 7 ilçesinde yarın su kesintisi uygulanacak
- 250 bin TL'nin getirisi ne kadar?
- İstanbul'da aile katliamı
- Malatya depremi: 'Endişe verici' diyerek uyardı!
- Hedefteki teğmenlerle ilgili yeni gelişme!
- Kan donduran 'taciz' iddiası
- TÜPRAŞ'tan açıklama geldi
- Muharrem İnce’den sert yanıt!
- Oktay Kaynarca’dan ‘Selahattin Demirtaş’ açıklaması
- İYİ Parti'de Akşener krizi