Elon Musk'tan F-35 eleştirisi: Pilotların ölmesine neden olacak

ABD'li milyarder Elon Musk, ABD tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarını eleştirerek, "F-35 tasarımı gereksinim düzeyinde bozulmuştu. Çünkü çok fazla kişiye çok fazla şey sunulması gerekiyordu. Bu onu pahalı ve karmaşık her işi yapabilen hiç birinde uzman olamayan hale getirdi" diye konuştu.

Elon Musk'tan F-35 eleştirisi: Pilotların ölmesine neden olacak
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 26.11.2024 - 09:57

Tesla ve Space X'in sahibi Elon Musk, ABD tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Musk, ABD, NATO, Birleşik Krallık, İtalya, Avustralya, Kanada, Norveç, Danimarka ve Hollanda ortak yapımı F-35 savaş uçağının tasarımının bozuk olduğunu ve pilotların ölümüne neden olacağını savundu.

Musk, "F-35 tasarımı gereksinim düzeyinde bozulmuştu. Çünkü çok fazla kişiye çok fazla şey sunulması gerekiyordu. Bu onu pahalı ve karmaşık her işi yapabilen hiç birinde uzman olamayan hale getirdi. Başarı hiç bir zaman olası olmadı. Zaten insansız hava araçları çağında insanlı savaş uçakları artık demode. Sadece pilotların ölmesine neden olacak" dedi.


Etiketler: #ABD #elon musk

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