Elon Musk’tan Ukrayna’ya bir Starlink uydusu daha
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk’ın Starlink uydu terminali grubu gönderdiğini açıkladı.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Ukrayna’ya bir Starlink uydusu daha gönderdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Elon Musk, yalnızca Mars görevi için hazırlıklar üzerinde çalışmayı değil, aynı zamanda özel görevleri için ihtiyaç duyulan Starlink'leri ülkemize aktarmayı da başarıyor” denildi.
Elon Musk ayrıca geçen mart ayında, Ukrayna’ya destek amaçlı Starlink uydusu göndermişti.
Starlink, dünya çapında altyapıdan yoksun olabilecek uzak bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet erişimi sağlamak için tasarlanan internet hizmeti olarak biliniyor.
Video Haberler
- Antalya'da kontroldan çıkan cip sitenin havuzuna girdi
- Son telefonu yürek yaktı...
- Sanayiciden Nebati'ye büyük tepki
- İntiharlarda 'tarikat baskısı' iddiası
- Başkent'te hortum paniği
- Kaftancıoğlu'ndan nikahta 'kıdemli' esprisi
- Tek kadın motosikletli ATT'si vakaya 3 dakikada ulaşıyor
- Beylikdüzü'nde yangın
- Kocaeli'de denizde kadın cesedi bulundu
- Göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD'dan telefonlara 'hayati uyarı bildirimi'
- Ünlü televizyoncu kangren oldu
- CHP ilçe gençlik kolları yöneticisi hayatını kaybetti
- Son iki ayda 4 öğrenci intihar etti
- BM'den üç ülkede 'gıda krizi' alarmı
- Ankara'da alarm:Yağış şiddetini arttırdı, bir kişi kayıp
- Helikopter kazasından bir trajedi daha
- İşte pilotun gözünden son anlar
- Toprak suya doydu: Dikkatli olun!
- 'Kur şoku başladı'