Elon Musk’tan Ukrayna’ya bir Starlink uydusu daha

12 Haziran 2022 Pazar, 17:12

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Ukrayna’ya bir Starlink uydusu daha gönderdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Elon Musk, yalnızca Mars görevi için hazırlıklar üzerinde çalışmayı değil, aynı zamanda özel görevleri için ihtiyaç duyulan Starlink'leri ülkemize aktarmayı da başarıyor” denildi.

Elon Musk ayrıca geçen mart ayında, Ukrayna’ya destek amaçlı Starlink uydusu göndermişti.

Starlink, dünya çapında altyapıdan yoksun olabilecek uzak bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet erişimi sağlamak için tasarlanan internet hizmeti olarak biliniyor.