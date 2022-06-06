Elon Musk ile Twitter arasında sahte hesap krizi: 'Fesih hakkımı saklı tutuyorum'

06 Haziran 2022 Pazartesi, 18:50

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk ile sosyal medya platformu Twitter arasındaki sahte hesap tartışması devam ediyor. Musk Twitter’a yazdığı mektupta, Twitter’ı platformdaki sahte hesaplar hakkında bilgi edinme hakkına “direnmek ve engellemekle” suçlayarak, bunun 44 milyar dolarlık devralma anlaşmasının şartlarının “açık bir şekilde ihlali” olarak nitelendirdi.

Musk adına Skadden Hukuk Bürosu’ndan avukat Mike Ringler tarafından Twitter’a gönderilen mektupta, “Bay Musk, işlemi tamamlamama hakkı ve birleşme sözleşmesini feshetme hakkı da dahil olmak üzere bundan kaynaklanan tüm hakları saklı tutar” denildi.

Devralma anlaşmasının Twitter’ın Musk’ın talep ettiği verileri sağlamasını gerektirdiği ifade edilen mektupta, Twitter’ın sadece anlaşmanın tamamlanmasına yardımcı olmak gibi sınırlı bir amaçla bilgi sağlaması gerektiği yönündeki iddiasına itiraz edilerek, “Twitter, işlemin tamamlanmasıyla ilgili herhangi bir makul ticari amaç için bilgi ve veri sağlamakla yükümlüdür” denildi.

Musk’ın Twitter’ın devralma anlaşmasındaki yükümlülüklerini şeffaf bir şekilde yerine getirmeyi reddettiğine inandığı aktarılan mektupta, Musk’ın sahte hesaplar için istediği bilgilerin sağlanmamasının Twitter’ın söz konusu verileri sakladığı konusunda daha fazla şüpheye neden olduğuna vurgu yapıldı.

Mektupta, Musk’ın gizlilik anlaşması dahilinde sahte hesaplar hakkındaki verileri gözden geçirmeyi kabul edeceği ve anlaşma gerçekleşmezse “rekabet açısından hassas olan bu bilgileri” kullanmayacağı aktarıldı.

Musk geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında, ekibinin sahte hesapların sayısını hesaplamak için bir analiz yapacağını belirtmiş, ancak Twitter bu analiz dahilinde doğru bir sayı elde etmek için halka açık olmayan bilgilerin gerekli olacağını açıklamıştı.

TWİTTER’IN HİSSELERİ YÜZDE 5’E YAKIN DÜŞTÜ

Twitter’ın hisseleri bugün piyasa öncesi işlemlerde yüzde 5’e yakın değer kaybederek, 39,05 dolarla Musk’ın 54,20 dolarlık teklif fiyatının oldukça altında kaldı. Twitter, Musk’ın feshi tehdidi hakkında ise henüz açıklama yapmadı.

MUSK, TWİTTER’I DEVRALMA ANLAŞMASINI GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALMIŞTI

Musk 13 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, sosyal medya platformu Twitter’ı devralma anlaşmasının, şirketin sahte hesapları nedeniyle "geçici olarak askıya alındığını" belirtmiş, "Spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5’inden daha azını temsil ettiği hesaplamasını destekleyen ayrıntılar bekleyen Twitter anlaşması, geçici olarak askıya alındı" demişti.

Bazı analistler ise Musk’ın bu hareketini Twitter’ı daha düşük bir fiyata satın almak için bir pazarlık taktiği olarak yorumladı.