Emekli Büyükelçi Önhon'dan 'Suriye ile görüşme' yorumu: Sonuç beklemek fazla iyimser
Emekli Büyükelçi Ömer Önhon, Suriye ile yapılan normalleşme görüşmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin Suriye ile temasına değinen Önhon, seçim öncesi görüşmelerden sonuç beklemenin “fazla iyimser” olacağını ifade etti.
Türkiye’nin eski Suriye Büyükelçisi Ömer Önhon, Suriye ile yapılan normalleşme görüşmelerini ve süreçteki açmazları Cumhuriyet’e değerlendirdi. Türkiye’deki siyasi duruma dikkat çeken Önhon, seçim öncesi görüşmelerden sonuç beklemenin “fazla iyimser” olacağı görüşünde. Önhon, hükümetin Şam ile normalleşmeye yakınlaşmasını ise “iktidarın iç politikaya yönelik mesajı” olarak yorumluyor. Önhon muhalefetin Suriye sorununun çözümü için adım atabileceği sinyalleri vermesine karşın iktidarın da bu görüşmelere girişerek “Bu sorunu çözersek biz çözeriz” mesajı vermek istediğini söylüyor.
YENİ OPERASYON İSTENMİYOR
Tarafların beklentilerini özetleyen Önhon, Şam, “Türk askerlerinin çekilmesini ve silahlı muhalif gruplara desteğin kesilmesini istiyor; Ankara ise Suriye’nin kuzeyinde PKK ağırlıklı bir yapı kurulmasının önlenmesi ve Suriyeli göçmenlerin güvenli geri dönüşünün sağlanacağı bir ortamın yaratılmasını istiyor” şeklinde değerlendiriyor. Eski Şam büyükelçisi, “Rusya da Türkiye’nin yeni askeri operasyonda bulunmamasını ve Suriye’de ipleri elinde tutmayı önceliyor; askeri harekâta karşı olan masanın yeni üyesi Tahran ise Washington’ın karşı geldiği normalleşme ile Türkiye-ABD ilişkilerinde sorunlar çıkabileceğini düşünüyor olabilir” diye durum tespitinde bulunuyor.
ESAD’IN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ
Uluslararası basında yorumlara değinen Önhon, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrası yürütülen deprem diplomasisinin Moskova destekli Beşşar Esad’ın elini güçlendirdiğini yine de bunun Suriye’deki tek hâkim güç olarak kabul edilmesine yol açmadığını belirtiyor.
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