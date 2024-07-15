Emekli çift şans oyununun kodlarını çözdü, 30 milyon doları cebine koydu

Yayınlanma: 15.07.2024 - 16:53

Güncelleme: 15.07.2024 - 16:53

ABD’nin Michigan eyaletindeki Evart kentinde yaşayan Jerry ve Marge Selbee, iki farklı piyango oyununda yasal bir boşluk bulduktan sonra birkaç yıl içinde 30 milyon dolar kazanç elde etti.

Çiftin sıradan hayatı, 2003 yılında Jerry'nin eskiden sahibi olduğu bir büfeye uğramasıyla tamamen değişti.

YENİ OYUNU ÇÖZMESİ DAKİKALAR ALDI

Jerry, büfede yeni bir piyango oyunu gördü ve bu oyunda 'rolldown' adı verilen bir özellik olduğunu fark etti.

Matematik mezunu olan Jerry, milyonlar kazanmaya başlamadan önce oyunun şifresini çözmesinin sadece üç dakika sürdüğünü söyledi.

Bu yeni çıkan oyunun formatı, diğer piyangolardan farklı çalışıyordu.

Birisi altı sayının hepsini tutturana kadar ikramiyenin artmaya devam ettiği standart kuraldan farklı olarak, eğer ikramiye 5 milyon dolara (165 milyon TL) ulaşırsa ve kimse altı sayının hiçbirini tutturamazsa, tüm para beş, dört veya üç sayıyı tutturan alt kademe ödül sahiplerine aktarılıyordu.

NASIL ÇÖZDÜĞÜNÜ ANLATTI

Jerry, CBS'e oyunu nasıl çözdüğünü şöyle açıkladı:

”Matematiksel olarak 1100 dolar oynarsam 4 rakamı tutturabileceğimi düşündüm, bu 1000 dolar ediyordu. 1100 doları 57’ye böldüm ve 18 buldum, altı sayı için bu kadar bilet almam gerekiyordu. Yani 18 ya da 19 kez, 3 rakamlı ödül tutturursam, her biri 50 dolar ediyordu. 18'de 4'lü kazanan için 1000 dolar aldım ve her biri 50 dolar değerinde 18 tane 3'lü tutturdum, yani 900 dolar kazandım. Sonuçta, 1100 dolar (36 bin TL) yatırdım ve 1900 dolar (62 bin TL) geri aldım."

Jerry'nin söylediği gibi çiftin binlerce dolarla oynamaya başlaması uzun sürmedi: "515 bin dolar oynadık (17 milyon TL) ve 853 bin dolar (28 milyon TL) geri aldık."

Ancak, Michigan 2005 yılında oyunu aniden kapatınca işler değişti.

AYNI OYUNU 1500 KM ÖTEDE BULDULAR

Bir kapı kapanırken diğeri açıldı ve çift, Massachusetts'te Cash Winfall adında diğerinin aynısı bir oyun bulmayı başardı ve burada daha da fazla kazandılar.

Çift, her 'rolldown' olduğunda eyalete 1450 km yol kat etti ve iki dükkandan yüz binlerce bilet satın aldı.

10 GÜN 10 SAAT ARALIKSIZ KUMAR

Günde 10 saat, 10 gün aralıksız oynadıklarını ve oyun başına 600 bin dolardan fazla kazandıklarını söyledi.

Jerry açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"İlk oyunumuz 40 bin biletle 80 bin dolardı ve son oyunumuz 366 bin biletle 712 bin dolardı. South Deerfield'daki bir motelde 11 ila 14 gece geçirdik ve bu dört gözle beklediğimiz bir şeydi. Kârlıydı ve ailemize, arkadaşlarımıza küçük mali desteklerde bulunabiliyorduk."

Massachusetts Eyalet Piyangosu sonunda Cash Winfall oyununu da kapattı ve emekli çiftin kumar maceraları gerçek hayatta sona erdi.

Jerry'nin maceraları ise 2022 yılında gösterime giren ve başrolünde Breaking Bad’in yıldızı Bryan Cranston'ın oynadığı Jerry & Marge Go Large adlı uzun metrajlı bir filme konu oldu.