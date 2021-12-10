Emekli Korgeneral Nejat Bilgin değerlendirdi: Katar'dan dikkat çeken fotoğraf karesi

10 Aralık 2021 Cuma, 17:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen günlerde Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret öncesi Katar'ın savaş uçaklarının eğitim amaçlı Türkiye'de konuşlandırmasının ve hava sahasını kullanmasının önünü açan yeni bir anlaşma imzalayan iki ülke, bir yandan da Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon çalışmalarıyla ilgili bir gerilim yaşadı.

Doha'da gerçekleşen Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı’nda iki ülke arasında 12, toplamda 15 anlaşma imzalandı. Doha'da gerçekleşen Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı’nda iki ülke arasında 12, toplamda 15 anlaşma imzalandı.

Peki anlaşmalar dışında olası başka hangi gelişmeler yaşanabilir? Son dönemde Türk Havacılık Sanayii'nde yaşanan gelişmeler Katar ile yeni pazarlık anlaşmalarına vesile olabilir mi? Tüm bu soruları akıllara getiren bir fotoğraf karesine Cumhuriyet ulaştı. Fotoğrafta, Türk ve Katarlı yetkililer ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani HÜRKUŞ ve Gökbey'in prototiplerini incelerken görülüyor.

Özellikle ticari amaçlarla kullanılan GÖKBEY helikopteri, ve HÜRKUŞ temel eğitim uçağı, olası anlaşmalarda öne çıkabilecek ve TAİ tarafından geliştiren iki ürün.

Konu ile görüşlerine başvurduğumuz Emekli Korgeneral Nejat Bilgin, söz konusu GÖKBEY helikopteri ve HÜRKUŞ uçağının temel haklarının TAİ'ye, projesinin ve üretim hakkının Türkiye'ye ait olan iki tane yerli ürün olduğunu söyledi. Bilgin, "Elbette ki bugün ABD bile uçak yaparken başka ülkelerden parça alıyor ama o uçağın ABD'nin uçağı olmadığı anlamına gelmiyor" dedi.

MOTOR SORUNU

GÖKBEY'in, TAİ'deki helikopter grubunun başkanı ve Nobel Ödüllü Aziz Sancar'ın yeğeni Metin Sancar ve ekibinin gayretleri ve yerli bir bütçe ile yapıldığını anlatan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi yerli ürünlerimiz olan ve ticari amaçlı kullanılan helikopter ve eğitim amacıyla kullanılan HÜRKUŞ'un satışının gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu konudaki sıkıntımız motor ile ilgili. Ayrıca ticari uçaklarda motor temini konusunda da sıkıntı olmadığını düşünüyorum ancak yine de kesin bir ifadede bulunamam. Genel olarak bu iki ürün de tamamen bizim kendimizin öz ve öz kendi evlatlarımızın yaptığı ürünlerdir. Parçalarını kendi organize sanayilerimizde yaptırdılar. Ortak bir ürün. Projeleri geliştirirken bir sürü yan sanayi de kullanıldı. Netice de ürünler ortaya çıkarıldı, uçuşları yapıldı. Anladığım kadarıyla da ticari hale de gelen bir helikopter oldu."

"MOTOR KONUSUNDA UKRAYNA İLE İLERLENEBİLİR"

"Bizim gibi üst düzey yetkililer her daim değişebilir" diyen Bilgin, fabrika ve tesislerin, TSK Güçlendirme Vakfı'nın malı olduğuna dikkat çekti. Bu tesislerin bütün parasının halktan sağlandığını anlatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Orada üretilen her proje Türk milettinin kendi öz malıdır. Satarsak çok mutlu olurum ve ben satabileceğimizi düşünüyorum. ABD ile biraz küskün hale gelince motor konusunda sıkıntı çekiyoruz. Motor saniyiininde iyi olan Ukrayna ile bu konuda ilişkilere giriyor. İşin siyasi boyutu da var tabii. Ukrayna ve Rusya arasında bir denge var. Biz bu dengeyi, iki tarafı da incitmeden ilişkileri sürdürmemiz önemli. Motor konusunda Ukrayna ile ilerlenebilir."

TÜRKİYE UYDUSUNU ÜRETEBİLİR

Bilgin son olarak, Türksat uydusu hakkında herhangi bir gelişme kaydedilmediğini belirterek, "TAİ bugün uydu yapabilecek bir niteliğe sahip. Fırlatma rampamız yok ama onu da ROKETSAN yapabilir. Havacılık işlerinde güzel bir iş birliği halinde pek çok işi başarabiliriz" diye konuştu.