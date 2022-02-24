Emekli Tuğgeneral Eslen, Rusya'nın Ukrayna saldırısını değerlendirdi: ABD’nin kurduğu dünya düzeni çöktü

24 Şubat 2022 Perşembe, 15:40

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas Bölgesi’nde yer alan ve Rusya yanlılarının tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin, Rusya tarafından resmen tanınmasının ardından diplomatik gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Söz konusu durumu Cumhuriyet'ten Dilay Hatip'e değerlendiren, emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, ABD'nin kurduğu 'dünya düzeni'nin çökmekte olduğunu söyledi. Eslen, "Acı ama gerçek, Putin’in tankları Ukrayna’da yeni bir tarihi süreç başlatmakta, ABD’nin kurduğu mevcut dünya düzeninin çökmekte olduğunu haber vermektedir" dedi.

ABD’NİN ÇÖKÜŞÜ AFGANİSTAN’DA BAŞLAMIŞTI

ABD'nin 2014 yılında Afganistan'ı işgali sırasında yaşadığı başarısızlıktan dolayı prestijini kaybetmesine değinen Eslen, "ABD’nin çöküşü aslında Afganistan’da başlamıştı. Kaos içinde Afganistan’dan çekilişini izlerken bu olayın ‘’Amerika’nın kurduğu dünya düzeninin ve küresel liderliğinin sonunun başlangıcı olduğunu’’ yazmıştım. Bu olay ABD’nin stratejik zafiyetlerini açık seçik ortaya koymuştu. Doğal olarak Putin de bu olayı izlemiş ve ABD’nin zafiyetlerini görmüştü" dedi.

Sovyetler Birliği’nin dağılması ile bozulan küresel ve bölgesel jeopolitik dengelerin hala kurulamadığını belirten Eslen, güç boşluklarının oluşturduğu fay hatlarının giderek şiddetini artıran jeopolitik depremler üretmeye devam ettiğini ve yeni dengelerin kuruluncaya kadar bu sürecin devam edeceğini söyledi.

'ABD SORUNLU BİR ÜLKE'

ABD'nin sorunlu ve kötü yönetilmekte olduğunu söyleyen Eslen, ABD'nin mevcut dünya düzenini ve küresel liderliğini korumakta zorlandığını belirterek, "Sulandırılmış NATO, eski NATO değil" ifadelerini kullandı.

Eslen, ABD’nin kurduğu dünya düzeninin ve küresel liderliğinin karşısında Çin ve Rusya'nın bulunduğunu ancak Çin ve Rusya'nın artık eski Çin ve Rusya olmadığını aktardı. Bu iki jeopolitik gücün, ABD’nin küresel liderliğini ve onun kurduğu bencil dünya düzenini sona erdirmekte kararlı olduğunu söyledi.

Eslen sözlerine "ABD’nin revizyonist güçler olarak tanımladığı Çin ve Rusya’nın ABD’ye karşı mücadelesi giderek 'yapıcı kaos'a dönüşmekte. Bu 'küresel yapıcı kaos' sona erdiğinde, küresel ve bölgesel yeni jeopolitik dengeler oluşacak, ABD’nin küresel liderliği sona erecek, yeni bir dünya düzeni kurulacak, yeni bir küresel lider ortaya çıkacak. Gerisi acı verici teferruat. Ukrayna’daki gelişmeler bu güç mücadelesinin ve küresel yapıcı kaosun yansıması" şeklinde devam etti.

'UKRAYNA HALKI ABD'YE GÜVENMENİN BEDELİNİ ÖDÜYOR'

Büyük jeopolitik değişimlerin tarih boyunca savaşlarla gerçekleştiğini söyleyen Eslen, Ukrayna’ya giren Rus tanklarının da bu yeni döneme geçiş sürecini hızlandırdığını belirtti.

Eslen coğrafyanın kader olduğunu tekrar hatırlatarak Ukrayna halkının bir kez daha bu kaderin bedelini ve ABD’ye güvenmenin bedelini ödemekte olduğunu söyleyerek, "ABD’nin Ukrayna zafiyeti, asıl rakibi Çin’i daha da cesaretlendirecektir" ifadesini kullandı.

Asıl sorunun Türkiye'nin bu süreçte ne yapacağı, nasıl davranağı, güvenliğini ve çıkarlarını nasıl garanti edeceği olduğunu söyleyen Eslen, "Önce bu süreci kavramak, bu sürecin nasıl gelişebileceğini anlamak, iç cepheyi kuvvetli tutmak, Atlantik önyargılı siyasetçilerden kurtulmak gerekmektedir" dedi.