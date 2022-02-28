Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen değerlendirdi: Putin'in nükleer mesajının asıl hedefi

28 Şubat 2022 Pazartesi, 13:18

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi dördüncü günü de geride bırakırken taraflar müzakere için Belarus'ta bir araya geldi.

Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen savaşın temelindeki jeopolitik güç mücadelesini, Rusya'nın askeri stratejisini ve Putin'in nükleer mesajının asıl hedefini Cumhuriyet'e değerlendirdi.

RUSYA, SAVAŞI KAYBEDERSE...

Ukrayna'daki savaşın, özünde Atlantik ve Avrasya güç merkezlerinin arasındaki mücadelenin yansıması olduğunu söyleyen Eslen, "Savaşın bölgesel ve küresel jeopolitikte önemli etkileri olacaktır. Eğer Rusya bu savaşı kazanırsa, Çin ile ilişkilerini de geliştirerek ABD'nin dünya düzeni karşısında daha dirençli olabilecektir. Eğer kaybederse, Putin'in Rusya'yı dünya gücü yapma hayali sona erecektir" dedi.

Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen

AĞIRLIK MERKEZİ KIEV

Öte yandan, Rus ordusunun Ukrayna'ya girmesiyle, NATO'nun genişlemesinin geçici de olsa durduğunu vurgulayan Eslen, harekatın çok geniş bir coğrafyayı kapsadığını ve Rus ordusunun, Kırım'dan Belarus'a uzanan geniş bir coğrafyada çoklu hedeflere yöneldiğini belirtti. Eslen'e göre bu durum, "Rus ordusunun yayılmasına neden olmakta ve belirli bir bölgede kesin sonuç almasını sıklet merkezi yaparak kesin sonuç almasını zora sokmakta. "

Savaşın nasıl gelişeceğini ve nasıl sona ereceğini kestirmenin şimdilik mümkün olmadığının altını çizen Eslen, Rus ordusunun askeri stratejisini şu sözlerle özetledi:

"Çok geniş bir coğrafyada çoklu hedeflere yönelen Rus ordusunun işgal tipi bir harekat başlattığı söylenebilir. Bu savaşın ağırlık merkezi başkent Kiev'dir. Dolayısıyla Rusya'nın öncelikli hedefinin de Kiev olması gerekir. Çünkü başkent siyasi bir merkezdir ve başkentin ele geçirilmesi bütün savaşlarda olduğu gibi, işgal edilen ülkenin yönetiminin kontrol edilmesi ve ülke halkı üzerinde sosyo-psikolojik etki yaratmak anlamına gelir..."

ABD VE NATO'YA MESAJ

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin, Rusya'nın yeniden tertiplenme ve lojistik tedbirler için zaman kazanmasına imkan vereceğini belirten Eslen'e göre, "Rusya'nın hedeflerinden vazgeçmesi beklenmemeli. Putin'in zaman zaman nükleer silahlardan bahsetmesi ABD'ye ve NATO'ya verilen bir mesajdır. Putin bu mesajı, NATO'nun bu savaşa müdahalesini önlemek için vermektedir."

Eslen, medyadaki yoğun bilgi kirliliğine de dikkat çekerek şunları kaydetti: "Bu savaş ile ilgili gelen haberlerin bütününe inanmamak gerekir. Çünkü Batı bu savaş ile ilgili yoğun bir bilgi savaşı uygulamaktadır."

Eslen konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Akdeniz'de Müslüman mültecilerin ölümüne neden olan Batılı ülkeler Ukraynalı Hristiyan mültecileri Polonya üzerinden binlercesini Avrupa içine alarak çok ciddi bir çelişkiye neden olmaktadır. "