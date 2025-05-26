Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi first lady Brigitte Macron, eşine makam uçağının kapısında tokat attı. Brigitte Macron'un Emmanuel Macron'a attığı tokat kameralara yansıdı. Elysee Sarayı ise görüntüleri doğruladı ancak ikili arasında yaşananların 'şakadan ibaret' olduğunu öne sürdü. Peki, Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron kimdir? Brigitte Macron kaç yaşında?

BRİGİTTE MACRON KİMDİR?

Brigitte Macron, Fransa'nın Amiens kentinde Brigitte Marie-Claude Trogneux adıyla doğdu. Ailesi, 1872 senesinden bu yana faaliyette olan "Macarons d'Amiens" adlı tanınmış bir çikolata üreticisidir. Brigitte, 22 Haziran 1974'te bankacı André Louis Auzière ile evlendi ve üç çocuğu oldu.

Brigitte Auzière, Amiens'de bir Cizvit lisesi olan La Providence'de Fransızca ve Latince öğretmeniydi. Şimdiki eşi Emmanuel Macron da o lisede öğrenciydi. Öğrenci-öğretmen olarak başlayan ilişkileri, zamanla derinleşti ve Brigitte önceki evliliğini sonlandırarak 2007'de Macron ile evlendi.

BRİGİTTE MACRON'UN 'ERKEK' OLDUĞU İDDİALARI

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron’un, erkek olarak dünyaya geldiğini ve cinsiyet değiştirdiğini öne süren iki Fransız, iftiradan suçundan tazminata mahkum edildi.

Amandine Roy ve Natacha Rey isimli iki kadının, Brigitte Macron ve kardeşi Jean-Michel Trogneux'ya 13 bin euro tazminat ödemesine hükmedildi.