Empire State’in zirvesinde evlilik teklifi: Rus çift gözaltına alındı

New York’un simge yapılarından Empire State Binası, bu kez sıra dışı bir evlilik teklifiyle gündeme geldi. Rus “rooftopping” fenomenleri Angela Nikolau ve Vanya Beerkus, binanın anten kulesine çıkarak barış mesajı içeren büyük bir pankart açtı.

Çift, Manhattan’ın merkezinde yer alan gökdelenin yaklaşık 443 metre yüksekliğindeki anten bölümünde görüntülendi. Siyah kıyafetler giyen Nikolau ve Beerkus, sosyal medya hesapları için de görüntü aldıkları sırada rüzgârda dalgalanan pankartı tuttu.

Çiftin açtığı pankartta, İngilizce olarak “Sevginin gücü, güç sevgisini yendiğinde dünya barışı tanır” mesajı yer aldı.

Görüntülerde Beerkus’un, anten yapısındaki daha alçak bir platforma indikten sonra Nikolau’ya evlilik teklif ettiği görüldü. Beerkus’un diz çökmesinin ardından çift birbirine sarıldı ve öpüştü. Nikolau’nun daha sonra yüzüğünü fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştığı belirtildi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

New York polisi, çifti Angelina Nikolau ve Ivan Kuznetsov olarak tanımladı. İkilinin izinsiz giriş, kamu güvenliğini tehlikeye atma, mala zarar verme, kamu düzenini bozma ve benzeri suçlamalarla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Polis, çiftin binanın anten kısmına nasıl ulaştığının henüz netleşmediğini açıkladı. 11 Eylül saldırılarının ardından New York’taki simge yapılarda güvenlik önlemleri artırılmış olmasına rağmen, ikilinin binanın halka kapalı bölümüne çıkması soru işaretlerine neden oldu.

Angela Nikolau ve Vanya Beerkus, yüksek binalara izinsiz tırmanmalarıyla bilinen “rooftopping” akımının en tanınan isimleri arasında yer alıyor. Çiftin tehlikeli tırmanışları, 2024 yapımı Netflix belgeseli “Skywalkers: A Love Story”ye de konu olmuştu.

Empire State Binası yönetimi ise olayı “izinsiz bir girişim” olarak nitelendirdi. Bina sözcüsü, çiftin tehlikeli bir tırmanış yapmak yerine binanın gözlem katı için sunulan resmi evlilik teklifi paketini tercih edebileceğini belirtti.

Nikolau’nun babası, Rus sirk sanatçısı Dmitriy Nikolau ise kızının tırmanışına şaşırmadığını söyledi. Kendisinin de çatılara çıktığını belirten baba Nikolau, “Neden endişeleneyim?” sözleriyle olayı normal karşıladığını ifade etti.