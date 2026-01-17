Endonezya’da alarm: 10 kişiyi taşıyan uçak kayboldu

Endonezya’da iç hat uçuşu yapan ve Endonezya Hava Ulaşımı tarafından işletilen ATR 42-500 tipi uçağın, Güney Sulawesi eyaletinde kaybolduğu açıklandı. Antara haber ajansına göre uçağın sinyali, eyaletin Maros bölgesinde kesildi.

Yetkililer, kaybolan uçakta 7 mürettebat ile birlikte toplam 10 kişinin bulunduğunu bildirdi. Uçağın akıbetine ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Yetkililer, uçakta yaşanan sorunun hava koşulları nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti. Bölgedeki meteorolojik şartların uçuş güvenliğini etkileyip etkilemediği araştırılıyor.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kaybolan uçak için arama çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, ilgili kurumlarla yakın temas halinde olunduğu ve çalışmaların sürdüğü kaydedildi.