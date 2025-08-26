Endonezya’da kriz derinleşiyor: Halk sokağa indi

Binlerce öğrenci, işçi ve aktivist, Eylül 2024'ten bu yana milletvekillerine aylık 50 milyon Endonezya rupisi (3 bin 75 dolar) konut ödeneği verilmesine tepki göstermek amacıyla Meclis binası yakınlarında toplandı.

Milletvekillerinin maaşlarına ek olarak aldığı bu ödeneğin kaldırılmasını talep eden göstericiler, çoğu vatandaşın karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklar nedeniyle israf olarak niteledikleri bu ödeneği adaletsiz bulduklarını beyan etti.

Protestolara katılan öğrenci grubu Gejayan Memanggil'in açıklamasında, gösteriler kapsamında hükümet içindeki "yozlaşmış elitler" ve şirket sahipleri ile orduya fayda sağlayan politikalara da karşı çıkıldığı belirtildi.

Öte yandan, Meclis çevresine güvenliği sağlamak için 1200'den fazla güvenlik görevlisi konuşlandırıldı.

Güvenlik güçleri, Meclis'e yürümeyi hedefleyen kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Meclis binasına giden yollar da trafiğe kapatıldı.