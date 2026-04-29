Endonezya’daki kreşte istismar skandalı: Onlarca çocuk mağdur…

Görüntülerde çocukların elleri ve ayaklarının bağlandığı, yalnızca bezle bırakıldıkları ve bazılarının yaralı olduğu görüldü. Polis, çocukların üç adet 3x3 metrelik odada, her odada yaklaşık 20 çocuk olacak şekilde tutulduğunu tespit etti.

Soruşturma kapsamında kreşte kayıtlı 103 çocuktan en az 53’ünün fiziksel istismara maruz kaldığı değerlendiriliyor. Mağdurların büyük bölümünün 2 yaşın altında olduğu, bazı çocukların ise henüz 0–3 aylık olduğu belirtildi.

13 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Yogyakarta Polisi, aralarında Little Aresha Vakfı’nın yöneticisi, okul müdürü ve 11 bakıcının bulunduğu toplam 13 kişiyi şüpheli olarak belirledi. Şüpheliler, çocuk koruma yasaları kapsamında yargılanacak ve 8 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

KREŞ SİSTEMİNDE BÜYÜK AÇIK

Olay, ülkedeki kreş sistemine ilişkin ciddi yapısal sorunları da gündeme getirdi. Kadınların Güçlendirilmesi ve Çocuk Koruma Bakanlığı verilerine göre Endonezya’daki kreşlerin yüzde 44’ü ruhsatsız, yalnızca yüzde 30,7’si resmi izinle faaliyet gösteriyor.

Ayrıca kreşlerin yüzde 20’sinde standart çalışma prosedürleri bulunmazken, çalışanların yüzde 66,7’sinin sertifikasız olduğu bildirildi.

Bakan Arifah Fauzi, bakım hizmetlerinin kalitesinin önemli bir sorun olduğunu belirterek, bu olayın ulusal çapta bir denetim ve yeniden yapılandırma süreci için “bir dönüm noktası” olması gerektiğini söyledi.

“SİSTEMSEL BİR SORUN”

Endonezya Parlamentosu üyeleri de olayı “trajik bir insani kriz” olarak nitelendirerek, çocuk bakım kurumlarında denetim ve koruma mekanizmalarının yetersizliğine dikkat çekti.

Meclis Başkanı Puan Maharani ise devletin çocukların güvenliğini sağlama yükümlülüğünü vurgulayarak, kreşlerin yalnızca bir hizmet değil, çocuk koruma sisteminin temel bir parçası olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.