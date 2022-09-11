Endonezya’da 6.1 büyüklüğünde deprem!

Endonezya’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 1 kişi yaralandı, yaklaşık 200 kişi tahliye edildi.

İHA
11 Eylül 2022 Pazar, 10:05
Endonezya’da 6.1 büyüklüğünde deprem!
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Endonezya’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ülkenin batısında yer alan adaları vurdu. Deprem nedeniyle yaklaşık 200 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi. 

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), depremin 27 kilometre derinlikte meydana geldiğini ifade ederken, aynı bölgede 5.3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. BNPB ayrıca deprem nedeniyle 1 kişinin yaralandığını, 1 okul ve sağlık ocağının hasar gördüğünü belirtti. 


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