Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

23 Ağustos 2022 Salı, 19:02

ABD Jeoloji Araştırma Kurumu (USGS) ülkenin güney Sumatro eyaletindeki Pagar Alam şehrinin 11 kilometre güneyinde ve 59 kilometre derinliğinde, yerel saatle 21.31'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yetkililer, depremin tsunamiyi tetikleme potansiyeline sahip olmadığını ve can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Depremin büyüklüğü, önce 6.6 olarak belirtildi. Ardından USGS tarafından 6 olarak güncellendi.