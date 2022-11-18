Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem
Endonezya'daki Sumatra Adası'nın batısında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Sumatra Adası'ndaki Bengkulu şehrinin
212 kilometre güneybatısında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin, yerin 10
kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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