Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'daki Sumatra Adası'nın batısında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
18 Kasım 2022 Cuma, 19:05
Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Sumatra Adası'ndaki Bengkulu şehrinin 212 kilometre güneybatısında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.


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