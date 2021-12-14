Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem oldu

Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

AA
14 Aralık 2021 Salı, 09:53
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem oldu
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Endonezya'da Maumere kasabasının 112 kilometre kuzeyinde, 18,4 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünü 7,3 olarak açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.


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