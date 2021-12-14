Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem oldu
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Endonezya'da Maumere kasabasının 112 kilometre kuzeyinde, 18,4 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünü 7,3 olarak açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
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