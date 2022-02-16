Endonezya'da Covid-19 vaka rekoru
Endonezya'da salı günü en yüksek Covid-19 vaka sayısı kaydedildi.
Omicron varyantının hızla yayıldığı Endonezya’da, 57 bin 49 ile en yüksek günlük Covid-19 vaka sayısına ulaşıldı.
Endonezya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 134 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ülkede son 24 saatte 57 bin 49 vaka ile en yüksek günlük Covid-19 vaka sayısı tespit edildi.
Salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısının 4 milyon 901 bin 328'e ulaştığı ülkede, ölü sayısı 145 bin 455'e yükseldi.
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