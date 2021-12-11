Endonezya'daki yanardağ patlamasında yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

11 Aralık 2021 Cumartesi, 10:02

Endonezya'da cuma günü yapılan resmi açıklamaya göre kurtarma görevlilerinin Doğu Cava eyaletine bağlı Lumajang bölgesinin Kampung Renteng mezrasında iki kişinin daha cesedine ulaşmasının ardından Semeru Yanardağı'ndaki patlamada ölü sayısı 45'e yükseldi.

Semeru'nun volkanik sıcak dumanlarının etkilerine karşı yürütülen acil durum müdahalesi çalışmalarına liderlik eden Irwan Subekti çevrim içi bir basın toplantısı düzenleyerek 9 kişinin halen kayıp, 19 kişinin ağır yaralı ve 19 kişinin ise hafif yaralı olduğunu bildirdi.

BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN OLDU

Afet acil durum görev gücünün verilerine göre 6 bin 573 kişi yerinden oldu, 2 bin 970 ev zarar gördü ve Lumajang ile Malang bölgelerini birbirine bağlayan bir köprü de dahil olmak üzere 33 kamu tesisi tahrip oldu.

Subekti, en fazla etkilenen alanların Lumajang bölgesindeki Pronojiwo ve Candipuro alt bölgeleri olduğunu ve 126 tahliye noktasının kurulduğunu belirtti.

Yetkili ayrıca, en çok etkilenen Curah Kobokan ve Kampung Renteng mezraları dahil olmak üzere felaketin yaşandığı bölgelere üç arama ve kurtarma ekibinin gönderildiğini vurguladı.

İKİNCİ SEVİYE TEHLİKE

Endonezya'daki 127 aktif yanardağdan biri olan Semeru şu anda ikinci seviye tehlike durumunda bulunuyor. 3 bin 676 metre yüksekliğindeki yanardağ 4 Aralık günü faaliyete geçmişti.