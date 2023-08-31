Endonezya'da 'Garuda Kalkanı' tatbikatı başladı

Yayınlanma: 31.08.2023 - 13:15

Güncelleme: 31.08.2023 - 13:15

ABD Pasifik Ordusu Komutanı General Charles Flynn, ülkesinin Cakarta Büyükelçiliği aracılığıyla yayımladığı yazılı açıklamada, "Garuda Kalkanı" tatbikatının Java Adası'nda başladığını duyurdu.

Flynn, "Bu ortak, çok uluslu eğitim tatbikatı, istikrarlı, güvenli ve daha barışçıl, özgür ve açık bir Hint-Pasifik için ortak kararlılığımızı ve fikir birliğimizi ortaya koyuyor" yorumunda bulunarak, tatbikat kapsamında "amfibi uygulamalar, hava operasyonları ve saha eğitiminin yer alacağını" belirtti.

İki hafta sürmesi planlanan tatbikata ABD ve Endonezya'nın yanı sıra Avustralya, Japonya, Singapur, İngiltere ve Fransa katılıyor.

Tatbikatta Brunei, Brezilya, Kanada, Almanya, Hindistan, Malezya, Hollanda, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Filipinler, Güney Kore ve Doğu Timor gözlemci olarak yer alıyor.

ABD ile Endonezya arasında 2009'dan beri düzenlenen tatbikata 2022'de Avustralya, Japonya ve Singapur da katılmıştı.