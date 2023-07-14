Endonezya: Hint-Pasifik, Soğuk Savaş belirtileri gösteriyor

Yayınlanma: 14.07.2023 - 11:46

Güncelleme: 14.07.2023 - 11:46

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bölgesel forumunda konuştu.

Hint-Pasifik'in "kritik bir kavşak" olduğunu kaydeden Marsudi, bölgenin dünya nüfusunun yüzde 60'ına ev sahipliği yaptığını ve küresel ekonomik büyümede önemli rolü olduğunu belirtti.

Marsudi, teknoloji, tıp ve yenilenebilir enerji alanlarında her gün kritik gelişmeler yaşandığını vurgulayarak, "Ancak bölgemizin tam potansiyeline ulaşmak için elverişli bir ortam sağlamaktan hala çok uzağız" dedi.

Hint-Pasifik'in "Soğuk Savaş belirtileri" gösterdiğini söyleyen Marsudi, "Hint-Pasifik, başka bir savaş alanı haline gelmemeli. Bölgemiz istikrarlı kalmalı" ifadelerini kullandı.

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen ASEAN toplantısı dışişleri bakanları düzeyinde, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 11-14 Temmuz'da gerçekleşiyor.

Bangkok'ta 1967'de kurulan ve Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini hedefliyor.