Endonezya'da sel 40 bin kişiyi yerinden etti

Endonezya'nın Orta Java bölgesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yaklaşık 40 bin kişi yerinden oldu.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 22:56
Endonezya'da sel 40 bin kişiyi yerinden etti
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Antara News'in haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Merkezi'nden (BPBD), Orta Java bölgesinde etkili olan sele ilişkin açıklamada, 31 köyü sular altında bırakan sel felaketinin yaklaşık 40 bin kişiyi yerinden ettiği belirtildi.

Selden etkilenen 3 binden fazla kişinin halihazırda 29 farklı geçici sığınağa yerleştirildiği aktarılan açıklamada, felaketzedelere 15 farklı noktada sıcak yemek dağıtıldığı kaydedildi.

 


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