Endonezya'dan Japonya adımı: Gıda ithalatı kısıtlamalarını kaldırdı
Endonezya, Japonya'ya getirdiği gıda ithalatı kısıtlamalarını kaldırdı
Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Tokyo'da biraraya geldi.
Kişida Fumio, Endonezya'nın 2011'deki Fukuşima nükleer krizinin ardından Japon gıda ürünlerinin ithalatına getirilen tüm kısıtlamaları kaldırdığını söyledi.
Kişida, atılan bu adıma müteşekkir olduğunu ve burada daha önce etkilenen yedi vilayetin ürettiği gıda ürünlerine uygulanan ithalat kısıtlamalarının kaldırılmasının "afetten etkilenen bölgelerdeki insanları cesaretlendireceğini" söyledi.
Joko Widodo ise Endonezya'nın Japonya'dan ihraç ettiği ton balığı, ananas ve muza uyguladığı gümrük vergilerini hafifletmesini veya kaldırmasını istediğini söyledi.
Widodo ayrıca, bu ayın başlarında bir konuşma sırasında vurularak öldürülen eski Başbakan Şinzo Abe için taziyelerini de iletti.
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