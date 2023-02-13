Enerji krizinin Avrupa ülkelerine faturası artıyor

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 16:46

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 16:46

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'in "Enerji krizine karşı ulusal maliye politikası tepkileri" başlıklı çalışması yayımlandı.

Buna göre, toptan enerji fiyatlarındaki artış, Avrupa ülkelerindeki hükümetleri, tüketicileri artan fiyatların doğrudan etkisinden korumak için önlemler almaya sevk etti.

Bu çerçevede, Avrupa ülkeleri genelinde enerji krizinin başladığı Eylül 2021-Ocak 2023 döneminde tüketicileri artan enerji maliyetlerinden korumak için toplam 792 milyar Euro kaynak tahsis edildi.

Almanya, toplam 268,1 milyar Euro ile Avrupa ülkeleri arasında enerji krizine karşı en fazla kaynak ayıran ülke oldu. Almanya'yı 103,3 milyar Euro ile İngiltere, 99,3 milyar Euro'yla İtalya, 92,1 milyar Euro'yla Fransa, 40,2 milyar Euro'yla İspanya, 39,2 milyar Euro'yla Hollanda, 21,5 milyar Euro'yla Avusturya, 20,6 milyar Euro'yla Danimarka ve 12,4 milyar Euro ile Polonya izledi.

Enerji krizine karşı mali tedbirlerin milli gelire oranında ise ilk sırayı yüzde 9,3 ile Slovakya aldı. Bu ülkeyi, yüzde 7,5 ile Almanya, yüzde 7,1 ile Malta yüzde 6,1 ile Danimarka yüzde 5,7 ile Bulgaristan ve yüzde 5,6 ile İtalya takip etti.

Böylece, AB üyesi 27 ülke enerji krizine karşı 681 milyar Euro kaynak ayırdı.

Avrupa ülkelerinde enerji krizine karşı kişi başına en yüksek kaynak tahsisini ise 3 bin 765 Euro'yla Lüksemburg, 3 bin 512 Euro'yla Danimarka, 3 bin 221 Euro'yla Almanya, 2 bin 399 Euro'yla Avusturya ve 2 bin 227 Euro'yla Hollanda gerçekleştirdi.