UNICEF: Ukrayna’da yaklaşık 7 milyon çocuk, enerji krizi nedeniyle risk altında

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Ukrayna’da enerji altyapısına yönelik saldırıların, yaklaşık 7 milyon çocuğu riske attığını açıkladı.

DHA
15 Aralık 2022 Perşembe, 07:00
UNICEF: Ukrayna’da yaklaşık 7 milyon çocuk, enerji krizi nedeniyle risk altında
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UNICEF’ten yayımlanan raporda, “Ukrayna'da kritik enerji altyapısına yönelik devam eden saldırılar, Ukrayna'daki neredeyse her çocuğu (yaklaşık 7 milyon çocuğu) sürekli elektrik, ısıtma ve suya erişimden mahrum bırakarak, sıcaklıklar düşmeye devam ederken daha fazla risk altına sokuyor” denildi.

Raporda, çocukların eksi 20 dereceyi gören soğuk havada elektrik ve dolaylı olarak ısınmadan mahrum kaldığı, ayrıca internet kesintileri yüzünden çevrimiçi eğitim alamadıkları da ifade edildi.

Su kesintilerinin ciddi hastalıklara yol açabileceği kaydedilen raporda, “Arızalı su sistemleri, zatürre, mevsimsel grip, suyla bulaşan hastalıklar ve COVID-19 için zaten son derece yüksek olan riskleri daha da artırmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“MİLYONLARCA ÇOCUK KASVETLİ BİR KIŞLA KARŞI KARŞIYA”

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, “Milyonlarca çocuk soğuk ve karanlıkta kasvetli bir kışla karşı karşıya. Çocuklar, donma koşullarının getirdiği ani tehditlerin ötesinde öğrenme, arkadaşları ve aileleriyle bağlantıda kalma yeteneğinden de mahrum kalıyor. Bu da hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını büyük bir riske atıyor” dedi.


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