Entegrasyon görüşmeleri sürerken… Halep’te Suriye ordusu ile SDG arasında çatışma: 5 sivil yaralandı

Suriye ordusu ile Demokratik Suriye Güçleri (SDG) arasında Halep ilinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Şeyhan ve Leramon bölgeleri yakınlarında meydana gelen çatışmalarda 5 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye hükümeti ile SDG arasında “orduya entegrasyon” görüşmelerinin sürdüğü bir dönemde yaşanan çatışmalar, Halep’te tansiyonu yükseltti. Karşılıklı suçlamaların ardından stratejik öneme sahip Gaziantep–Halep kara yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Çatışmaların, 10 Mart Mutabakatı kapsamında Şam güçleri ile SDG’nin ortak güvenlik noktalarının bulunduğu Halep’in Kürt nüfusun yoğun olduğu Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde çıktığı belirtildi.

Suriye basınında yer alan haberlere göre, SDG’ye bağlı unsurlar Eşrefiye Mahallesi’nden hareket ederek Şeyhan ve Leramon kavşakları yakınlarındaki iç güvenlik noktalarını hedef aldı.

TARAFLARDAN ART ARDA AÇIKLAMA

SDG tarafından yapılan açıklamada ise çatışmaların, Suriye Savunma Bakanlığı’na bağlı grupların Halep’teki Şeyhan Meydanı’nda bulunan bir Asayiş noktasına saldırmasıyla başladığı savunuldu. Açıklamada, saldırıda iki asayiş görevlisinin yaralandığı, Şam’a bağlı grupların Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerini ağır silahlarla rastgele bombaladığı öne sürüldü. SDG, Şam yönetimini

Suriye İçişleri Bakanlığı ve resmi haber ajansı SANA ise olayların, SDG güçlerinin aniden ortak güvenlik noktalarından çekilerek Suriye askerlerine ateş açmasıyla başladığını duyurdu. Açıklamada, SDG’nin yapılan anlaşmalara “ihanet ettiği” ifade edildi. SDG’nin açtığı ateş sonucu bir asker, bir iç güvenlik görevlisi ile sivil savunma çalışanları ve sivillerin yaralandığı bildirildi.

Kısa süre önce, 18 Aralık’ta taraflar arasında 10 Mart Anlaşması kapsamında SDG’ye bağlı üç tugayın Suriye ordusuna katılmasına yönelik bir ön mutabakata varıldığı açıklanmıştı.