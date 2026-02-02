'Epstein' belgelerinde adı geçen Elon Musk, 'aşırı sol'u ve medyayı suçladı

ABD Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin açıkladığı belgeler, kamuoyunda büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

Belgelerde çok sayıda güçlü ismin adının geçmesi, doğrudan suçlama olmasa bile etik ve siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bu isimlerden biri de Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk oldu.

Elon Musk, sahibi olduğu X platformundan yaptığı açıklamada, Epstein dosyalarının tamamının yayımlanması ve çocuklara yönelik istismar suçlarının cezalandırılması için en güçlü şekilde mücadele eden isimlerden biri olduğunu savundu.

Musk, ana akım medya ve "aşırı sol" diye tarif ettiği siyasi çevrelerin kendisini hedef alacağını önceden bildiğini belirterek, Epstein’ın partilerine katılmadığını, “Lolita Express” uçağına binmediğini ve adasına hiç gitmediğini vurguladı.0

Musk, “Yanlış hiçbir şey yapmadığım halde, kim olduğumun tam tersiyle suçlanmanın acısını yaşadım. Buna rağmen savunmasız çocukları korumak için gelecekteki her türlü bedeli ödemeye hazırım” ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna yansıyan belgelerde Elon Musk’a yöneltilmiş herhangi bir hukuki suçlama bulunmuyor. Belgeler, Musk’ın Epstein’le temas kurduğunu gösteren yazışmalara yer verse de, Epstein’ın Karayipler’deki adasına gittiğine dair bir kanıt ortaya konmuş değil.

YAZIŞMALAR NEDEN TARTIŞMA YARATTI

Uluslararası medya kuruluşlarının aktardığı belgelere göre:

BBC’nin aktardığı bir yazışmada Musk’ın Kasım 2012’de Epstein’a “Adadaki en çılgın parti hangi gün/gece olacak?” diye sorduğu görülüyor.

The Guardian’a göre Epstein, Musk’a “Her zaman yerin var” yanıtını vererek ziyaret için tarih ayarlamaya çalıştı.

CNN’in haberinde ise Musk’ın o dönemki eşi Talulah Riley ile birlikte gitmeyi düşündüğünü, hatta helikopterle ulaşım detaylarını sorduğu belirtiliyor.

Bu yazışmalar, ziyaretin planlanmış olabileceğine işaret etse de, Musk’ın adaya gittiğini doğrulayan bir kanıt bulunmuyor.

Musk’a yöneltilen eleştiriler hukuki değil, daha çok etik ve tutarlılık temelinde şekilleniyor. Eleştirenler, Epstein’ı daha sonra “creep” (iğrenç) olarak nitelendiren Musk’ın, o dönemde neden iletişim kurduğunu sorguluyor.

Ayrıca Musk’ın geçmişte Donald Trump’ı Epstein’le ilişkilendiren açıklamalar yapıp daha sonra bu söylemden geri adım atması da çelişkili bulunuyor.

Elon Musk ise Epstein belgelerinin kamuoyunu oyaladığını, asıl suçluların hâlâ özgür olduğunu savunuyor.

“Epstein adasına gitmeyi reddettim ama yine de adım geçiyor. Belgelerin yayımlanmasını en çok ben savundum. Asıl suçlular tutuklanmalı” diyen Musk, kendisine yöneltilen eleştirilere karşı çıkıyor.