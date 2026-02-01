Epstein dosyalarında Prens Andrew: Yeni fotoğraflar ve e-postalar ortaya çıktı

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni Epstein dosyalarında, eski Prens Andrew’a ait skandal fotoğraflar ve e-posta yazışmaları yer aldı.

Fotoğraflarda, Mountbatten-Windsor olarak bilinen Prens Andrew’un, bir kadının ya da kızın üzerine eğildiği ve ona elini koyduğu görülüyor. Bir fotoğrafta, Prens Andrew’un tamamen giyili bir şekilde bir kişinin üzerine eğildiği, başka bir fotoğrafta ise karnına elini koyduğu açıkça yer alıyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bu gelişmelerin ardından, Prens Andrew’un, Epstein ile olan ilişkilerine dair ifadeye çağrılması gerektiğini belirtti.

Starmer, Japonya'da yaptığı açıklamada, "Epstein’in kurbanları öncelikli olmalı. Eğer bu soruyu cevaplarken şeffaf olamayacaksanız, mağdurları savunamazsınız" dedi. Bu açıklama, Prens Andrew’a yönelik artan siyasi baskının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Yayımlanan belgelerde, Prens Andrew ve Epstein arasında 2010 yılına ait bir e-posta yazışması da bulunuyor. Epstein, Prens Andrew’a Londra’da bir akşam yemeği için "arkadaşını" tanıştırma teklifinde bulunuyor.

Prens Andrew, Epstein'in önerisini kabul ederek, arkadaşını görmek için istekli olduğunu belirtiyor. Epstein, söz konusu kadının 26 yaşında Rus bir kadın olduğunu ve "güvenilir" olduğunu ifade ediyor.

Bu yazışmalar, Epstein’in küçük yaştaki kızlarla cinsel ilişkilerinden suçlu bulunduğu ve 2010 yılında suçunu kabul ettiği bir dönemde yapılmış.

Bu tarihten sonra Prens Andrew ile Epstein arasındaki yazışmaların devam etmesi, kamuoyunda çeşitli soru işaretlerine neden oldu. Epstein'in suçları nedeniyle hapishanedeyken yaptığı bu tür planlamalar, tartışmaları körüklüyor.

PRENS ANDREW SUÇLAMALARI REDDETTİ

Prens Andrew, Epstein ile olan ilişkilerine dair tüm suçlamaları reddediyor. 2019 yılında BBC'ye verdiği röportajda, Epstein ile olan tüm bağlantılarını 2010’da kopardığını belirten Prens, Epstein’in davranışlarını ne gördüğünü ne de şüphelendiğini savundu.

Yeni dosya serisinin yayımlanmasıyla birlikte, Prens Andrew ve Epstein arasındaki ilişkiye dair soru işaretleri yeniden gündeme geldi. Bu, son yıllarda Epstein ve ona bağlı kişi ve organizasyonlarla bağlantıları nedeniyle Prens Andrew’a yönelik artan kamu baskısının bir devamı niteliği taşıyor.

Kraliçe Elizabeth'in oğlu, geçen yıl, Kral Charles tarafından "prens" unvanından ve diğer tüm unvanlardan mahrum bırakılmıştı.

ABD’deki bazı Demokratlar, Prens Andrew’un Washington’a gelerek Kongre’ye ifade vermesini talep etti. Bu çağrı, Prens Andrew’a yönelik artan sorumluluk ve hesap verebilirlik baskısının bir göstergesi olarak önem taşıyor. Ancak, Prens Andrew’un bu talebe nasıl cevap vereceği hala belirsizliğini koruyor.

Buckingham Sarayı, bu son gelişmeler üzerine herhangi bir yeni açıklama yapmadı. Ancak, 2025’te yapılan açıklamada, Kral Charles’ın Prens Andrew’un unvanlarını geri almasıyla ilgili kararını kamuoyuna duyurmuştu.