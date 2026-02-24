Epstein ile bağlantıları ortaya çıkmıştı: Norveç'in eski başbakanı hastaneye kaldırıldı, 'intihar' iddiası!

Norveç'in eski başbakanı Thorbjorn Jagland, ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı günlerin ardından intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Jagland'ın geçen hafta hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. 75 yaşındaki Jagland'ın tedavi gördüğü sağlık kuruluşunun adı açıklanmadı.

Bir dönem Norveç'teki Nobel Komitesi başkanlığı görevini de yürüten 75 yaşındaki Jagland'a ilişkin ülke medyasında "intihar girişiminde bulunduğuna" dair iddiaların yer alması üzerine avukatı Anders Brosveet yazılı açıklamada bulundu.

Epstein ile yakın bağlantısı olduğu ortaya çıkan Jagland'ın yaşanan gelişmeler sonrası hissettiği baskılar nedeniyle rahatsızlandığını aktaran Brosveet, Jagland'ın hastaneye kaldırıldığını doğruladı.

Brosveet, bugün medyada yer alan "intihar girişimi" haberlerinin asılsız olduğunu belirterek, Jagland'ın sağlık takibinin yapıldığını ifade etti.

Bu arada, Norveç'te yayın yapan haber portalı Inyheter, Jagland'ın bir hafta önce intihar girişiminde bulunduğunu ve bunun üzerine hastaneye kaldırıldığını iddia etti.

Inyheter, haberinde, Jagland'ın avukatının medya kurumlarına bir mektup yazdığını ve mektupta "intihar girişimi" hakkında kamuoyunun bilgilendirilmemesini istediğini öne sürdü.

Öte yandan, Norveç'teki ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim, Epstein ile ilişkisi nedeniyle Jagland'a karşı soruşturma açmış, 12 Şubat'ta Jagland ile bağlantılı birden fazla konutta arama yapmıştı.

Epstein'den pahalı hediye, seyahat ve başka hizmetler aldığı iddia edilen Jagland'ın ismi belgelerde defalarca yer almıştı.