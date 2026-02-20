Epstein’in mirasçıları mağdurlarla 35 milyon dolarlık uzlaşmaya vardı

Amerikan basınında yer alan bilgilere göre uzlaşma, 1 Ocak 1995 ile 10 Ağustos 2019 tarihleri arasında (Epstein’in yargılanmayı beklerken cezaevinde intihar ettiği gün dahil) 'cinsel istismar, sömürü veya insan ticaretine' maruz kaldığını beyan eden kadınları kapsıyor.

Anlaşmaya göre, uygun başvuru sahibi sayısının 40 veya daha fazla olması halinde Epstein’in mirasçıları onlara 35 milyon dolar ödeyecek. Sayının 40’ın altında kalması durumunda ise ödeme 25 milyon dolar olacak.

Uzlaşma sürecini, Epstein’in eski avukatı Darren Indyke ile eski muhasebecisi Richard Kahn yürütüyor. Her iki isim de Epstein ile ilişkileri nedeniyle herhangi bir suç işlemediklerini savunuyor ve haklarında cezai bir suçlama bulunmuyor.

Mahkeme belgesinde, uzlaşmanın söz konusu temsilcilerin herhangi bir kusur veya sorumluluğu kabul ettiği anlamına gelmediği de özellikle vurgulandı.

Richard Kahn, Darren Indyke

YENİ MAĞDURLAR GÜNDEMDE

Bloomberg News tarafından yayımlanan bir habere göre, Epstein’in mirasıyla henüz uzlaşmaya varmamış en az 40 mağdur daha olabileceğini bildirdi.

Uzlaşma süreci, ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein soruşturmasına ilişkin milyonlarca belge, fotoğraf ve video kaydını kamuoyuna açıklamasının ardından geldi.

Epstein, yıllar içinde çok sayıda siyasetçi, iş insanı, akademisyen ve ünlü isimle küresel bir ilişki ağı kurmuş; bu isimlerin birçoğu Epstein ile bağlantıları nedeniyle kamuoyunda itibar kaybı yaşamıştı.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, ABD Adalet Bakanlığı’nın ocak ayı sonunda yayımladığı milyonlarca sayfalık Epstein dosyaları, ünlü cinsel saldırganın, ölümünden hemen önce hazırladığı vasiyet ve güven fonu belgesini de gün yüzüne çıkardı.

Buna göre Epstein, New York’taki hücresinde şüpheli bir biçimde ölmeden iki gün önce, servetinin nasıl paylaştırılacağını ayrıntılı şekilde kayıt altına aldı.

Dosyalara göre Epstein, yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki malvarlığının büyük kısmını o dönem birlikte olduğu Karyna Shuliak’a devretti.

Bu kapsamda:

Shuliak’a 50 milyon dolarlık bir yıllık gelir fonu kurulması

kurulması Toplamda yaklaşık 100 milyon dolarlık pay verilmesi

verilmesi 33 karatlık elmas yüzüğün kendisine bırakılması

kararlaştırıldı.

Karyna Shuliak

AVUKAT DA PAYINI ALDI

Vasiyette öne çıkan diğer isimler ise Epstein’in kişisel avukatı Darren Indyke ile muhasebecisi Richard Kahn oldu. Her iki isim de mirasın ortak yöneticisi (vasi) konumunda bulunuyor.

Belgeye göre, Indyke’ye 50 milyon dolar, Kahn’a ise 25 milyon dolar ödenmesi planlandı.

40'TAN FAZLA MİRASÇI VAR

Epstein, servetinden pay alacak yaklaşık diğer 40 kişinin adını da belgeye ekledi. Ancak yayımlanan dosyalarda bazı isimler sansürlendi.

Açıkça görülen isimler arasında kardeşi Mark Epstein ve 2021’de Epstein’le birlikte reşit olmayan kızlara yönelik istismardan hüküm giyen Ghislaine Maxwell yer alıyor.

Belgeye göre, her iki ismin de 10’ar milyon dolar alması öngörülüyor.

Öte yandan, vasiyette doğrudan mağdurlara pay ayrılmamış olsa da miras yöneticileri tarafından daha sonra bir tazminat fonu oluşturuldu.