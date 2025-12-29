Epstein’ın skandal alışveriş sepeti ortaya çıktı

Jeffrey Epstein hakkında kamuoyuna açıklanan belgeler genişlemeye devam ediyor.

New York Post’un aktardığına göre, Epstein dosyalarında 2014–2019 yılları arasında Amazon’dan yapılan 1006 siparişe ait makbuz bulunuyor.

Bu alışveriş listesi, Epstein’ın ilgi alanları ve davranış biçimine dair dikkat çekici ipuçları barındırıyor.

Belgelerde yer alan Amazon siparişleri arasında şunlar bulunuyor:

129 dolarlık bir smokin, Fransız manşetli gömlek ve papyon

Çok sayıda şekerleme

Dokuz adet dürbün

Siyah-beyaz bir mahkûm kostümü (6 Temmuz 2019’daki tutuklanmasından yaklaşık 10 ay önce sipariş edildi)

FBI ajanı kostümü

Uyku sırasında kullanılan bir solunum cihazı

Kız çocukları için dört adet okul üniforması

Prostat masaj aleti

Vajinayı daralttığı iddia edilen haplar

Libidoyu artırıcı ürünler

Bebek kıyafetleri ve küçük çocuklara yönelik oyuncaklar (çıngıraklar, yapı blokları ve istifleme oyuncakları)

“TİPİK BİR CİNSEL SALDIRGAN PROFİLİ”

Psikolog Desiree Nazarian, New York Post’a yaptığı değerlendirmede Epstein’ın alışverişlerinin “avcı davranışlarının tipik örneklerini” yansıttığını söyledi.

Nazarian, bu tür ürünlerin hakimiyet kurma, kontrol etme ve güç ilişkileri üzerinden zarar verme eğilimi taşıyan kişilik yapılarıyla örtüştüğünü vurguladı.

Nazarian, “Bu listedeki unsurlar cinsel suçluların profiliyle birebir örtüşüyor. Zorlantı, kendinde hak görme, tahakküm kurma ve olayların anlatısını kontrol etme isteği öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

TRUMP HAKKINDA KİTAPLAR DA SİPARİŞ ETTİ

Epstein’ın kitap tercihleri de dosyalarda dikkat çeken bir diğer başlık oldu. Amazon makbuzlarına göre Epstein, felsefe, doğa bilimleri ve tarih alanlarında çok sayıda kitap satın aldı.

Ancak kendi hakkında yazılan eserler de alışveriş sepetinde yer aldı.

Buna göre Epstein, “Filthy Rich: The Jeffrey Epstein Story” adlı kitaptan beş adet, ABD Başkanı Donald Trump hakkında altı kitap ve yazar Vladimir Nabokov’un dört kitabını sipariş etti.

Nabokov’un eserleri arasında, bir erkeğin üvey kızını istismar etmesini konu alan ve tartışmalı roman “Lolita” da bulunuyor.