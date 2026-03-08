Erbil'deki ABD üssüne İHA saldırısı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD askeri üssü, bir İHA saldırısının hedefi oldu.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre saldırı girişimi sırasında birkaç patlama sesi duyuldu ve hava savunma sistemleri devreye girdi.

Sahadaki gazetecilerin aktardığına göre, patlamaların ardından uçaksavar ateşi açıldı ve hava savunma sistemlerinin İHA'yı etkisiz hale getirmeye çalıştığı görüldü.

İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da hasar bildirilmedi.

Son dönemde İran-ABD-İsrail geriliminin tırmanmasıyla birlikte Irak’taki ABD üsleri ve özellikle Erbil’deki askeri tesisler sık sık saldırı girişimleriyle karşı karşıya kalıyor.