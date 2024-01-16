Erbil saldırısı yalanlandı: İran'ın iddiaları asılsız

Yayınlanma: 16.01.2024 - 15:24

Güncelleme: 16.01.2024 - 15:24

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Erbil'de saldırının yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Araci, "Erbil'de Mossad karargahının hedef alındığı iddiaları asılsız" dedi.

Daha önce İçişleri Bakanlığı görevi de yapan Araci, uzun yıllar İran'da Şii milis gücü Bedir Örgütü saflarında bulunarak Saddam Hüseyin'e muhalefet eden bir isim olarak biliniyor.

IKBY Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada ise Suriye topraklarındaki terör örgütü IŞİD'e ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığı ifade edilmişti.