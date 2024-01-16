Ortadoğu'da tansiyon yükseldi: Erbil'de birçok noktaya füze ve İHA saldırısı

Irak’ın Erbil kentinde birçok noktada füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği belirtildi. Saldırı sonrası İran'dan yapılan açıklamada, "İran karşıtı terörist ve casuslara ait karargahlar balistik füzelerle vuruldu" ifadelerine yer verildi.

AA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 00:23
Ortadoğu'da tansiyon yükseldi: Erbil'de birçok noktaya füze ve İHA saldırısı
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Yerel medyada yer alan haberlerde, başta ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulduğu ifade edildi.

Sosyal medyada, saldırının düzenlendiği bölgelerde bulunan evlerin camlarının sarsıldığı, havada füze ve İHA’ları engellemek için kullanılan C-RAM sistemine dair görüntüler paylaşıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada “İran düşmanlarının gerçekleştirdiği terör saldırılarına karşılık olarak bu gece İran karşıtı terörist ve casuslara ait karargahlar balistik füzelerle vuruldu” denildi.


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