Erdoğan, Bakü'de resmi törenle karşılandı

Yayınlanma: 13.06.2023 - 11:30

Güncelleme: 13.06.2023 - 12:02

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’ye gerçekleştirdiği ilk ziyaretinin ardından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geçti.

Bugünkü temasları kapsamında ilk olarak şehitlik ziyaretini gerçekleştiren Erdoğan, Bakü’de Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev tarafından Gençlik Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.

Erdoğan’a Azerbaycanlı heyetin, Aliyev’e de Türk heyetinin takdim edildiği törenin son bulmasıyla Erdoğan ve Aliyev, baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Aliyev’in heyetler arası görüşme yapması ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Erdoğan’a Azerbaycan ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik ediyor.