Erdoğan'dan diplomasi trafiği: ŞİÖ Zirvesi’nde liderlerle buluştu

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında dünya liderleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katıldı.

Liderlerin aile fotoğrafı için bir araya geldiği ortamda Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ayaküstü sohbet gerçekleştirdi.

Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile selamlaştı.

Erdoğan, konakladığı otelde Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, zirve öncesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğine ilişkin başlıklara değindi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da yer aldı.

Öte yandan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ayaküstü sohbet etti.

Erdoğan’a Çin ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.