Erdoğan: Finlandiya ile ilgili farklı mesaj verdiğimiz zaman İsveç şok olacak

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 21:56

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 22:55

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya’nın NATO üyeliğine dair olumlu sinyal verdi ve son günlerde İsveç ile yaşanan gerilime atıfta bulunarak, “Biz icabında Finlandiya'yla ilgili f-arklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya da aynı yanlışı yapmaması lazım” dedi.

Bilecik Vezirhan'da "Kökümüz Mazide, Gözümüz Atide" programında gençlerle bir araya gelen Erdoğan, İsveç’in başkenti Stockholm’de Kuran yakılmasına bir kez daha tepki gösterdi.

Ankara, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunu kabul etmek için "terör örgütü üyesi" olarak nitelendirdiği kişilerin Türkiye'ye iadesini önemli bir koşul olarak görüyor.

Erdoğan konuşmasında bunu yeniden hatırlattı ve şöyle konuştu:

“Eğer bu teröristleri bize iade etmezseniz, 120 kişilik bir liste verdik, kusura bakmayın.' Tabii bunlar o gün bugün bizimle kendilerine göre 'Yok anayasa değişikliği yaptık, yok şunu yaptık, yok bunu yaptık.' kendilerine göre dalga geçiyorlar. Bunlar Türkiye'yi tanıyamadılar.”

İsveç ile NATO üyeliği meselesinde başlayan diyalog, ardından Stockholm’de Erdoğan posterlerinin hedef alındığı PKK sempatizanları tarafından yapılan protestolarla birlikte gerilimli bir hal almıştı.

Ardından Türk büyükelçiliği yakınlarında Kuran yakma eyleminin yapılması, Ankara’nın büyük tepkilerine neden olmuştu. Bunun üzerine Erdoğan, Stockholm'ün NATO üyelik başvurusuna kırmızı bir çizgi çekerek, destek verilmeyeceğini söylemişti.

Türkiye, İsveçli yetkilileri, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen siyasetçi Rasmus Paludan’ın Kuran yakma eylemini engellememekle suçluyor.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise olayı "saygısızlık" olarak nitelendirmiş ve olaydan rahatsızlık duyan Müslümanların yanında olduğunu söylemişti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından tarafsızlık politikalarını bırakıp NATO’ya girme başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya’nın ittifaka tam üye olarak katılımına 30 ülkeden sadece Türkiye ve Macaristan henüz meclis onayını vermedi.