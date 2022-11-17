Erdoğan ile Netanyahu telefonda görüştü

17 Kasım 2022 Perşembe, 16:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu ile 9 yıl aradan sonra bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Netanyahu'ya taziye için araması dolayısıyla teşekkür ederek, iki gün önce Batı Şeria'da yaşanan olayın da kendilerini üzdüğünü söyledi.

Erdoğan, görüşmede İsrail'deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, Türkiye ile İsrail ilişkilerinin iki tarafın da sergilediği güçlü irade sayesinde yeni bir döneme girdiğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Netanyahu'ya ilişkileri karşılıklı çıkar temelinde hassasiyetlere saygı göstererek devam ettirmenin ve sürdürülebilir zeminde güçlendirmenin ortak menfaat olduğunu dile getirdi.

Netanyahu ise İstanbul'da gerçekleşen bombalı terör saldırısından dolayı Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Netanyahu, Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucuk çabalarında Türkiye'nin rolünün önemli olduğunu vurguladı.