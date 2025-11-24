Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgede kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Kremlin’e göre Putin ve Erdoğan, Rusya–Türkiye temaslarının Ukrayna dosyası çerçevesinde farklı seviyelerde yoğunlaştırılması konusunda mutabakata vardı.

Görüşmede, Ukrayna krizi bağlamında ABD’nin sunduğu bazı öneriler de ele alındı. Putin, bu tekliflerin “nihai barış anlaşması için prensipte temel oluşturabileceğini” söyledi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, geçtiğimiz günlerde katıldığı G20 Zirvesi ve burada birçok ülke lideriyle yaptığı görüşmelere ilişkin izlenimlerini Putin’le paylaştığı aktarıldı.

Liderler, Rusya–Türkiye işbirliğini de ayrıntılı şekilde değerlendirdi. Kremlin, görüşmede ticaret ve yatırımların artırılması, ayrıca enerji alanındaki ortak projelerin ilerletilmesi yönünde karşılıklı niyet beyan edildiğini bildirdi.

Putin ve Erdoğan, Ukrayna çevresindeki durum üzerine geniş kapsamlı bir değerlendirme yaparak, ABD’nin son önerileri dahil olmak üzere çeşitli diplomatik seçenekleri ele aldı.