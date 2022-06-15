Erdoğan ile Stoltenberg telefonda görüştü

15 Haziran 2022 Çarşamba, 15:45

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefonda görüştü. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik talebi hakkında Türkiye’nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yineledi.

Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye’nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii işbirliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.