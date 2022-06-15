Erdoğan ile Stoltenberg telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DHA
15 Haziran 2022 Çarşamba, 15:45
Erdoğan ile Stoltenberg telefonda görüştü
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg  telefonda görüştü. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik talebi hakkında Türkiye’nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yineledi.

Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye’nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii işbirliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.


Recep Tayyip Erdoğan Jens Stoltenberg
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