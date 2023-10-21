Erdoğan ile Stoltenberg telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2023 - 16:38
Erdoğan ile Stoltenberg telefonda görüştü
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ile Stoltenberg arasındaki görüşmede, Gazze'deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve insani yardım konuları ele alındı.

Erdoğan, Stoltenberg ile görüşmesinde Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze'deki insan hakları ihlallerini artırdığını belirtti.

Erdoğan, Stoltenberg'e İsrail'i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını ifade etti.


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