NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ankara'daki terör saldırısını kınadı.

Yayınlanma: 01.10.2023 - 15:32

Güncelleme: 01.10.2023 - 15:32

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirerek, NATO'nun terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, sosyal medya platformu X üzerinden Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Stoltenberg, yaralanan polislere acil şifa dileğinde bulundu.

Stoltenberg, "NATO, terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindedir" ifadesini kullandı.