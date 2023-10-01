NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ankara'daki terör saldırısını kınadı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ankara'daki terör saldırısını kınadı.

AA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 15:32
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ankara'daki terör saldırısını kınadı
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirerek, NATO'nun terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, sosyal medya platformu X üzerinden Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Stoltenberg, yaralanan polislere acil şifa dileğinde bulundu.

Stoltenberg, "NATO, terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindedir" ifadesini kullandı.

 


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NATO Genel Sekreteri NATO Jens Stoltenberg

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