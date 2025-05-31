Erdoğan ile Zelenski telefonda görüştü: 'İstanbul'da bir sonraki toplantı olasılığını görüştük'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için gayret göstermeye devam edeceğini, Türkiye’nin iki ülke heyetleri arasında İstanbul’da başlayan görüşmelerin devamından yana olduğunu, İstanbul’daki görüşmelerde kararlaştırılan esir değişiminin kısa süre içinde gerçekleştirilmiş olmasının memnuniyet verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tur görüşmelerde olası ateşkesin ele alınmasının barışa giden yolun taşlarını döşeyeceğini, iki ülkenin de güçlü heyetlerle toplantıya katılımının barış yolunda sağlanan ivmenin devamı açısından önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin tamamlanmasının ardından liderler düzeyinde de görüşmeler yapılmasının barış sürecine fayda sağlayacağını, çok gecikmeden bunu gerçekleştirmenin gerektiğine inandığını ifade etti."

ZELENSKİ: KAPSAMLI BİR GÖRÜŞME

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ve çok kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdim. Devletimizin toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekleme konusundaki ilkeli duruşları için hem kendisine hem de tüm Türkiye'ye teşekkür ettim. İstanbul'daki ilk toplantı hakkında konuştuk. Esir takası o toplantının önemli bir başarısıydı ama ne yazık ki tek başarısıydı. Barışa doğru ilerlemek için ateşkes gereklidir. Ölümler sona ermeli.

İstanbul'da bir sonraki toplantı olasılığını ve Ukrayna'nın hangi koşullar altında katılmaya hazır olacağını görüştük. Bu toplantının boş geçemeyeceği ve geçmemesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Ayrıca Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri liderleri düzeyinde dörtlü bir toplantının düzenlenebileceğini de konuştuk. Ayrıca Türkiye'nin Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katılımını da ele aldık. Gerekli sonuçları getirebilecek adımlar ve fikirler için minnettarım."