'Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini IMF kredisi karşılığında onaylayacak!'

Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:30

Güncelleme: 14.07.2023 - 10:30

NATO Liderler Zirvesi, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşti. Zirvenin ardından ABD'li gazeteci Seymour Hersh, zirvenin ana gündem maddelerinden olan "İsveç'in NATO'ya kabulü" hakkında önemli bir iddiada bulundu.

Hersh, "ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesi öncesinde Erdoğan'ın İsveç konusundaki fikrini, IMF'den 11 ila 13 milyar dolar arasındaki bir IMF kredi sağlayacağının sözünü vererek değiştirdiğini" öne sürdü.

"Biden'ın Erdoğan'a verdiği söz sayesinde, İsveç'in NATO'ya katılmasına Ankara'nın itiraz etmeyeceğini" belirten Hersh, "Erdoğan'ın, NATO ve Batı Avrupa ile daha iyi durumda olduğunu fark etmesinden daha iyi ne olabilir?" değerlendirmesi yaptı.

Türkiye'nin "yakın bir mali krizin" eşiğinde durduğunu ifade eden Hersh, "altınlarını satmak, önlenebilir bir temerrüt ya da ekonomi politikaların tamamen tersine çevrilmesi ve muhtemelen bir IMF programının acı hapını yutmak" arasında bir seçimle karşı karşıya olduğu belirtildi.

İSVEÇ'İN ÜYELİK DURUMU

Soğuk Savaş döneminde tarafsızlık politikası izleyen İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal İsveç'te NATO üyeliği konusunda tartışmalara yol açmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü mensuplarını iade etmediği sürece "İsveç'in NATO'ya katılımasını veto edeceğini" belirtti. Ancak yaşanan son gelişmeler ile "İsveç ve Türkiye arasında güvenlik alanında yeni bir işbirliği mekanizması kurma ve ittifak bünyesinde bir 'Terörle Mücadele Özel Koordinatörü' atama" kararları alındı. Alınan kararların ardından Erdoğan, İsveç'in NATO üyesi olması için destek verdiğini açıkladı.



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktığını duyurdu.



SEYMOUR HERSH KİMDİR?

Seymour Hersh, Pulitzer Ödülü sahibi ABD'li bir gazetecidir.



Hersh, Watergate skandalının da önemli haberlerini yapmıştır. 1972 yılında gerçekleşen bu skandal, ABD Başkanı Richard Nixon'ın yönetimi altında gerçekleştirilen yasadışı faaliyetlerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Hersh, Watergate hükümet krizini derinlemesine araştırarak gizli bilgilere ulaşmış ve önemli haberler yayımlamıştır. Bu haberler, kamuoyunda büyük bir etki yaratmış ve Nixon'ın istifasına yol açmıştır.

Hersh'in gazetecilikteki başarıları, birçok ödülle onurlandırılmıştır. 1970 yılında Pulitzer Ödülü'ne layık görülen Hersh, ayrıca George Polk Ödülü ve Ulusal Gazeteciler Derneği Ödülü gibi saygın ödülleri de almıştır.