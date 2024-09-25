Erdoğan Karakuş: ‘ABD, F-35’ler konusunda Türkiye’ye haksızlık yaptı’

Yayınlanma: 25.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.09.2024 - 04:00

ABD’nin, Rusya’dan alınan S-400 füze sisteminin devre dışı bırakılması karşılığında Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarını yeniden satabileceğini önerdiği iddiası gündemde yerini korumaya devam ediyor. Yunanistan’ın Kathimerini gazetesinin aktardığı iddiaya göre ABD, S-400’lerin Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nün ABD kontrolündeki alanına nakledilmesini istedi, bunun karşılığında da Türkiye’nin F-35 programına tekrar dahil edilmesini teklif etti. ABD, S-400 hava ve füze savunma sistemi tedariki sebebiyle 2018’de Türkiye’ye yaptırım getirerek 5. nesil savaş uçağı F-35 teslimatlarını askıya almıştı. Türkiye için üretilen altı adet F-35 savaş uçağı, o tarihten beri depolarda tutuluyor.

Washington’dan geldiği iddia edilen öneriyi Cumhuriyet’e değerlendiren Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkararak büyük bir haksızlık yaptığını belirtti. Karakuş, “11 Türk firması yatırım yapmıştı. F-35’lerin 935 parçası Türkiye’de üretiliyordu. Büyük yatırımlar yapılmıştı. 11 milyar dolar gelir elde edilecekti. Uçaklar neredeyse bedavaya gelecekti. Avrupa’daki tüm F-35’lerin bakımının Türkiye’de yapılması planlanıyordu. Bundan da 16 milyar dolar kazanılacaktı. Türkiye 27 milyar doları, F-35 programından çıkartılınca kaybetti” dedi.

Karakuş, “Bu teklifin sonunda Türkiye kaybettiği 27 milyar doların en azından 20 milyar dolarını geri kazanacaksa düşünmeye değer, değerlendirilebilir. Türkiye F-35 programına tekrar dahil olabilir ancak Türkiye’nin kazançlı olacağı bir noktaya gelmeli” diye konuştu.

‘PARÇALAR ABD’DEN GELİYOR’

ABD’nin yaptığı haksızlığın farkında olduğunu kaydeden Karakuş, Türkiye’nin HÜRJET ve KAAN uçaklarının motorlarını da ABD’den alması gerektiğini anımsattı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN’da kullanılan F110 motoru ve HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı’nın F404 motorunu Amerikan General Electric Şirketi üretiyor.

Karakuş, “Atatürk’ün kurduğu havacılık fabrikalarının hepsi kapandı. NATO’ya girer girmez bütün askeri firmalar kapatıldı. Atatürk’ün yolundan gitmeyen egemenliğini kaybeder. Bugün uçurduğumuz uçakların çoğunun parçası ABD’den geliyor. Bu konularda bağımsızlık kaybedildiği anda tekrar kazanmak zor” ifadelerini kullandı.