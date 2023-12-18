Erdoğan, Orban'la bir araya geldi: Hediyeleri TOGG ve Macar atı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı’na katılmak üzere Macaristan'a geldi. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya gelen Erdoğan, Orban'a TOGG hediye etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın daveti üzerine Macaristan’a geldi.
Cumhurbaşkanlığı’na ait özel uçak “TUR” ile Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı’na inen Erdoğan, başkent Budapeşte’deki Kahramanlar Meydanı’nda Macar mevkidaşı Katalin Novak tarafından resmi törenle karşılandı.
Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bırakan Erdoğan, Sandor Sarayı’nda Macar mevkidaşı Katalin Novak bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan, daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili görüşme gerçekleştirmek üzere Başbakanlık ofisinin bulunduğu Karmelita Manastırı’na geldi.
Erdoğan ve Orban ikili toplantının ardından heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından liderler hediye takdiminde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine at hediye eden Orban’a, Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. Yılı dolayısıyla "HU TR 100" plakalı “TOGG" elektrikli otomobil hediye etti.
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