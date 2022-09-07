Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vuçiç ile görüştü

07 Eylül 2022 Çarşamba, 13:42

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’in ardından Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan’da, önceki gün Nikola Tesla Havalimanı’nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından karşılandı.

İKİLİ İLİŞKİLER MASAYA YATIRILDI

Sırbistan’da temaslarına bugün başlayan Erdoğan, Belgrad’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamanın ardından liderler, ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, altyapı ve yatırım projeleri olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da ilerletilmesi için çalışmalar ele alındı.

SON DURAK HIRVATİSTAN

Erdoğan, Vuçiç ile düzenleyeceği ortak basın toplantısının ardından Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda iş insanlarına hitap edecek.

Belgrad Kulesini de ziyaret edecek olan Erdoğan, Sırbistan temaslarını tamamlayarak Balkan turunun son durağı olan Hırvatistan’a geçecek.