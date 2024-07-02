Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bakanı Halid bin Selman Al-Suud ile bir araya geldi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud'u Saray'da kabul etti.
Erdoğan ve Suudi Bakan'ın görüşmesi, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.
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