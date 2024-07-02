Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bakanı Halid bin Selman Al-Suud ile bir araya geldi.

DHA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 15:20
Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile görüştü
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud'u Saray'da kabul etti.

Erdoğan ve Suudi Bakan'ın görüşmesi, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı. 


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