Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile görüştü

Yayınlanma: 02.07.2024 - 15:20

Güncelleme: 02.07.2024 - 15:21

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud'u Saray'da kabul etti.

Erdoğan ve Suudi Bakan'ın görüşmesi, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.